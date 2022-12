“Italiani” più preziosi in semifinale al Mondiale: a sorpresa, assente la rivelazione del Qatar

Ha del sorprendente – considerando le sue ottime cinque uscite sin qui a Qatar 2022 – l’esclusione di Sofyan Amrabat fra i giocatori della Serie A più costosi qualificatisi per le semifinali. La notizia, se vogliamo chiamarla in questo modo, arriva da Transfermarkt, il più noto portale per la consultazione dei valori di mercato dei calciatori.

Ebbene, nella mini classifica stilata, è assente il perno del centrocampo della Fiorentina, nonché quello del Marocco di Regragui. Dietro a Lautaro Martinez, sono presenti, fra gli altri, Dybala, Brozovic e Theo Hernanez ma manca Amrabat. Il motivo? Transfermarkt gli assegna attualmente una valutazione di 10 milioni di euro (aggiornata allo scorso 11 novembre), cifra che è sicuramente destinata ad impennarsi al termine della kermesse qatariota.