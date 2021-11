Italianizzazione sì, ma non forzata: Gli obiettivi stranieri della Fiorentina. Alvarez, il caso si arricchisce di alcuni particolari

Italianizzazione sì, ma questo non vuol dire che la Fiorentina abbia distolto lo sguardo da giocatori che non sono del nostro Paese e questo sia per gennaio che per il prossimo giugno.

Borja Mayoral, Cabral e Jovic, continuano ad essere obiettivi per il club viola.

Così come lo è Alvarez per il quale adesso si parla di concorrenza della Juventus. L’attaccante del River Plate ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che salirebbero a 25 se la cessione venisse eseguita negli ultimi dieci giorni di mercato. Ma è anche vero che, in assenza di un rinnovo, sarebbe libero a dicembre 2022.