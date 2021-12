Italiano: “A Bologna mi ha sorpreso la personalità della squadra. Con la Salernitana sarà una partita difficile, perchè…”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così ai canali ufficiali del club gigliato nella settimana che vedrà la sua squadra impegnata contro la Salernitana: “Dopo il primo tempo chiuso in parità col Bologna l’intenzione era quella di rientrare in campo e fare un secondo tempo di livello, e ci siamo riusciti. La squadra mi ha sorpreso per personalità e con la gran punizione di Biraghi siamo poi riusciti a portare a casa la vittoria. Speravo fin dall’inizio che riuscissimo ad imporci, sapevo che il lavoro da fare era enorme e difficile, ma ho avuto gran disponibilità dai ragazzi fin da Moena”.

E ancora: “Stiamo facendo un discreto cammino finora, spero che dopo Bologna avremo continuità, già da sabato. Sarà una partita difficile, non siamo più riusciti a fare tre vittoria di fila, speriamo di continuare ad esprimerci come fatto ultimamente. Dagli esterni mi aspetto sempre incisività e cattiveria, ed ultimamente stanno migliorando. Callejon, Sottil, Gonzalez ultimamente le ali stanno facendo la differenza, importanti per la squadra. Sotto porta servono più gol per quanto produciamo, ma siamo sulla buona strada”.