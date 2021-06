Italiano a colloquio con Barone e Burdisso per più di un’ora. Prime discussioni di mercato?

Si è appena concluso il summit tra Vincenzo Italiano e alcuni dirigenti della Fiorentina. Per la precisione il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha raggiunto l’albergo all’interno del quale c’erano già il nuovo allenatore e Nicolas Burdisso.

Come raccolto dalla nostra redazione, i tre sono rimasti all’interno della struttura per circa un’ora e mezzo prima che il solo Barone la lasciasse nuovamente. Mancando ancora l’ufficialità di Italiano si presuppone che l’incontro sia servito a limare gli ultimissimi dettagli ma anche, vista la presenza di Barone e soprattutto di Burdisso, per cominciare a parlare anche un po’ di mercato.