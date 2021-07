Italiano a colloquio con la dirigenza della Fiorentina: L’ultima parola spetta a Commisso

Ultime ore in Val di Fassa per la Fiorentina, che nella giornata di domani saluterà Moena dopo due settimane di ritiro. Nella giornata di ieri è arrivata la dirigenza al completo, composta da Joseph Commisso, Joe Barone, Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Nel pomeriggio di oggi è in programma la quarta ed ultima amichevole, con l’avversaria che sarà la Virtus Verona (Serie C).

Dopodiché, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, si comincerà a tirare le somme anche sul mercato. E’ previsto a breve un incontro tra mister Italiano e la dirigenza viola, utile per pianificare le prossime mese. Sarà poi Rocco Commisso, al momento del suo arrivo in Italia, a dare l’ok definitivo per acquisti, cessioni e rinnovi.