Italiano: “A parte i primi 20 minuti, poi abbiamo fatto la prestazione. Niente allarmismi, non possiamo fare a meno di questo turn over”

Arriva il commento a Danz da parte del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta con l’Udinese:

“Siamo partiti male, non abbiamo iniziato come abbiamo fatto nelle ultime gare dove eravamo più liberi mentalmente e abbiamo sempre creato qualcosa di diverso. L’Udinese è brava nel ripartire e sfruttare tutto quello che gli viene concesso, purtroppo abbiamo preso gol in quella situazione. Poi ci abbiamo provato, abbiamo tenuto il pallino del gioco, qualche situazione l’abbiamo creata. Questa sconfitta è figlia dei primi 20 minuti dove non eravamo noi.

Turn over conservativo? Il pensiero è che se oggi sono stati cambiati tanti giocatori era necessario farlo, ne ho 3-4 che non possono fare 3 partite a settimana. Siamo stati obbligati. Abbiamo giocato a testa alta, abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo fare male, non ci siamo riusciti. Se avessimo avuto la forza di pareggiarla sarebbe stato il risultato giusto. Avevamo tutto il tempo per recuperare e non ci siamo riusciti.

Aiuti dal mercato? Questa è la prima sconfitta, un passo falso non lo volevamo, vediamo quello che succede. A parte l’inizio, anche oggi chi ha sostituito i presunti titolari ha fatto la sua prestazione. Barak l’abbiamo inserito velocemente perché ha qualità ed è intelligente, sa stare in campo anche senza conoscere i meccanismi. E’ giusto sfruttarlo, oggi ha fatto un passo avanti, penso che possa darci ancora tanto. La Juve? Dobbiamo essere bravi a prepararla in pochissime ore, in mezzo allenamento, ci aspetta un’altra partita difficile. Siamo entrati in questo meccanismo e dobbiamo essere bravi. Niente allarmismi perché dal 20’ la squadra, con tanti ragazzi, ha fatto la prestazione.