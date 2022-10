“Italiano a rischio? La proprietà viola esige risultati. Forse l’impegno europeo sta portando via energie”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore Massimo Brambati. Questa la sua opinione sulle ultime prestazioni della Fiorentina e non solo:

“Non vedo più la Fiorentina bella della scorsa stagione. Forse l’impegno europeo sta portando via energie, ma non è più la stessa. Occhio, non è una crisi ma mi aspettavo una partenza diversa. A rischio? Alla Fiorentina esigono dei risultati, perché hanno una proprietà che guarda a questo, come tutti. Se non arriveranno i risultati, rischierà come tutti i tecnici”