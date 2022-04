Italiano: “Abbiamo compiuto un’impresa. Abbiamo ritrovato la concretezza che ci mancava da tantissime partite, per l’Europa ci siamo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta a DAZN l’importante vittoria ottenuta a Napoli: “Sono davvero contento per quello che ho visto oggi. Avevo chiesto di dare continuità alla gara contro l’Inter e la squadra l’ha fatto. Oggi è stata una grande impresa per noi in un grande stadio contro una grande squadra. Le soddisfazioni sono tante perché vieni qua e temi di uscire con le ossa rotte. Avere quel timore ti fa restare concentrato, sul pezzo, poi se fai queste prestazioni rimani soddisfatto. Oggi abbiamo ritrovato la concretezza che ci mancava da tantissime partite. Quando sei freddo e cinico puoi portare a casa le partite”.

Sul gol segnato da Cabral dichiara: “Quello di Cabral è un percorso normale per chi arriva in un calcio diverso e deve assimilare un nuovo gioco e quello chiede il suo allenatore. Aveva fatto bene contro l’Empoli e oggi si è confermato con il gol”.

Poi prosegue: “Sapevamo che forzando il recupero palla potevamo concedere profondità ad Osimhen. Sono stati bravissimi Gonzalez, Milenkovic e Igor a limitare Osimhen. I ragazzi erano concentrati fin dal riscaldamento e quando così ottieni gare di livello”.

Sui cambi effettuati aggiunge: “In determinate partite non serve arroccarsi lì dietro. Ho percepito che dopo l’1-1 lo stadio potesse accendersi, quindi ho inserito giocatori di qualità. La scelta ha ripagato, Ikoné è stato concretissimo segnando un minuto dopo essere andato in campo”.

E sulla corsa all’Europa Italiano si pronuncia così: “Per l’Europa League ci siamo, le qualità ci sono, puntiamo a restare dove siamo perché ce lo meritiamo fin dall’inizio”.