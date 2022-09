Italiano: “Abbiamo dato qualche giorno in più di riposo perché venivamo da un tour de force incredibile. In campionato ci manca qualche punto perché il playoff ci ha preso tanta concentrazione”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato premiato come “Personaggio emergente del calcio italiano” al trofeo Nereo Rocco. In occasione dell’evento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il ruolo di allenatore si migliora ogni giorno, quotidianamente. Soprattutto quando si hanno nuovi giocatori con caratteri diversi. Anche chi è più esperto di me sa che ci si deve migliorare sempre, dare il massimo e mettere i giocatori nelle condizioni giuste per fare bene“.

Sulla sosta del campionato: “Ci mancano otto nazionali ma lavoreremo con gli altri, ci aiuteranno anche alcuni ragazzi della Primavera. Abbiamo dato qualche giorno in più di riposo perché ne avevano bisogno, venivamo da un tour de force incredibile. Al rientro ce ne aspetterà un altro, ma in questi 10 giorni approfondiremo per ottenere qualche risultato diverso, anche da parte dell’attenzione dei ragazzi”.

Sulle tante partite giocate: “Siamo la squadra che in Italia ha giocato più di tutti. Il playoff di Conference ci ha tolto tanta concentrazione. Adesso ne avremo altre 12 in un mese. In campionato potevamo avere qualche punto e vittoria in più. Ce le andremo a prendere nelle prossime”.