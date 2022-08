Italiano: “Abbiamo fatto grande festa dopo una vittoria così. Dovevamo arrivare alla partita di giovedì con il morale alle stelle e un entusiasmo fuori dal normale”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato di Jovic dopo la vittoria contro la Cremonese: “E’ andato benissimo nel primo tempo, l’ho tenuto in campo per fargli acquisire minutaggio. Poteva fare altri gol, ma per il momento sono contento di sì. Era da un bel po’ che non rimaneva in campo per novanta e passa minuti”.

Poi ha detto: “Nel primo tempo siamo stati perfetti, abbiamo solo concesso il cross dal quale è nato il gol della Cremonese. Il secondo tempo non è andato bene, ma abbiamo avuto tante occasioni da gol lo stesso”.

Su Kouame: “E’ stata una scelta ponderata, perché spesso l’ho utilizzato sull’esterno e oggi ci è tornata utile questa scelta. E’ stato fatto un pensiero alla partita di giovedì”.

Su Quarta in difficoltà: “Sotto tantissimi punti di vista l’ho visto diverso rispetto alle ultime uscite. Ho avuto un colloquio con lui e deve capire che c’è fiducia nei suoi confronti. E’ chiaro che non deve commettere ingenuità”.

E infine: “Abbiamo fatto festa dopo aver vinto una partita così. Dobbiamo arrivare a giovedì con il morale alle stelle e con un entusiasmo fuori dal normale. E una vittoria così ce ne dà tanto”.