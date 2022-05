Italiano: “Abbiamo fatto un capolavoro. Era il mio sogno qualificarmi in una coppa europea”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a DAZN per commentare la vittoria contro la Juventus e la qualificazione in Conference League: “Non avevamo fatto partite brutte contro la Juventus, non avevamo mai fatto un gol, ma oggi era troppo importante per noi. Avevamo già fallito a Genova, i ragazzi oggi sono stati bravi. Dico grazie a tutta Firenze, i ragazzi hanno risposto alla grande. In casa abbiamo fatto sempre bene in questa stagione, con grandi numeri e tanti punti. Abbiamo fatto un capolavoro”.

E aggiunge: “Perderemo calciatori in prestito ed in scadenza di contratto, dovranno essere sostituiti e non bisogna sbagliare. Se si vuole essere ambizioni bisogna migliorare”.

E conclude così: “Quando si sceglie di fare questo mestiere qua devi farlo con tutto te stesso. Bisogna lavorare su tutti i dettagli e vincere il più possibile. Io sono partito dal basso, ho fatto gavetta, in Europa da calciatore non c’ero mai stato e ora sono qui da allenatore, era il mio sogno qualificarmi ad una coppa europea. Per me arrivare in questo posto in campionato era un sogno”.