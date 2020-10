Italiano: “Abbiamo pagato i due gol iniziali. Complimenti ai ragazzi per aver rimontato contro una Fiorentina forte”

L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato così a DAZN al termine della partita contro la Fiorentina: “Siamo partiti timidi e con un approccio non esaltante. Nei primi minuti abbia subito due gol, uno perdendo una marcatura su un corner e l’altro su una ripartenza. Però devo sottolineare la prova dei giocatori: andare sotto contro una Fiorentina forte, pareggiare e rischiare anche di vincerla, vuol dire che vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto vedere qualcosa in più rispetto alle prime uscite: stiamo crescendo, ma la strada da compiere è ancora lunga. Siamo all’esordio in Seire A, dobbiamo mettere mattoncino dopo mattoncino. Le assenze? Mi è dispiaciuto tanto per gli infortuni di giocatori come Maggiore e Marchizza. Ma ormai siamo abituati alle difficoltà”.

0 0 vote Article Rating