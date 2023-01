Italiano: “Abbiamo ritrovato qualità, un punto strameritato e con amarezza finale. Gonzalez? Quelli forti fanno la differenza”

Finalmente soddisfatto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo il pari con la Lazio:

“Si è vista una Fiorentina diversa in tutta la partita, abbiamo reagito bene dopo il gol e cercato di rimetterla a posto subito. Siamo stati bravi con Nico nella ripresa, quella mattonella è nelle sue caratteristiche. Un pareggio meritatissimo e che ci lascia anche un po’ d’amaro in bocca per l’occasione di Milenkovic alla fine. Abbiamo alzato la qualità della prestazione e guarda caso abbiamo trovato punti, ripartiamo da questo. Abbraccio a Cataldi? Una battuta, alle volte si cercano episodi per recriminare ma gli ho confermato che per me è un gran giocatore.

Nel primo tempo abbiamo sporcato 2-3 palloni negli ultimi 25 metri, in rifinitura potevamo essere più qualitativi e fargli male. Nel secondo dovevamo accelerare e forzare, abbiamo ritrovato una qualità che dovrebbe sempre esserci.

E’ rientrato Gonzalez, Kouame può rifiatare, abbiamo possibilità di mettere qualche freccia a partita in corso. Ci sarà anche Brekalo, intanto ho ritrovato i ragazzi con lo spirito che sanno proporre nei momenti di difficoltà. Ripartiamo da qui perché è stata una prestazione di alto livello, sperando di trovare continuità. Ritorno al 4-3-3? Abbiamo cercato di togliere il palleggio alla Lazio che era in fiducia e aveva proposto un grandissimo calcio, è stata una strategia che ci ha ripagati. Dovevamo metterla dentro. E’ un sistema che conosciamo bene, ora abbiamo possibilità di variare anche.

Gonzalez? I giocatori forti fanno la differenza, sono fattori troppo importanti e spostano gli equilibri e con calciatori del genere si possono portare via punti da Roma. Jovic? Potevamo timbrare nel primo tempo, poi è stato bravo nel secondo nella pressione che avevamo preparato. Iniziano le partite infrasettimanali, quindi ci servono tutti a disposizione”.