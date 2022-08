Italiano: “Abbiamo solo l’uno per cento di possibilità in più rispetto al Twente. Igor ha recuperato ed è a disposizione”

Domani sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Twente, per il ritorno dei preliminari di Conference League. Così l’allenatore Vincenzo Italiano ha commentato la partita: “Domani troveremo un ambiente caldo e una tifoseria che spingerà forte e che darà mano al Twente. Cercheremo nei primi e negli ultimi minuti, quelli dove si decidono le sorti delle partite, di avere maggiore attenzione. Dopo questa partita ci può essere il paradiso oppure l’inferno, dipende solo da noi”.

E poi ha aggiunto: “Ovviamente questa è una partita di prestigio perché ti proietta in una competizione importante. E’ decisiva per il futuro di tutti, quindi anche io ci tengo ad andare avanti. Faremo di tutto per ottenere il massimo. E’ una finale e abbiamo solo l’1% di possibilità in più rispetto al Twente di passare il turno. Igor? Ha recuperato, sarà a disposizione per domani. Dopo la rifinitura decideremo se farlo giocare, sicuramente è un giocatore di qualità e un valore aggiunto per noi”.