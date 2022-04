Italiano: “Abbiamo trovato anche il cinismo con i gol inventati da Ikoné e Cabral. Vedremo quali ciliegine aggiungere a questa rosa”

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, arrivano anche in sala stampa:

“La squadra sta facendo qualcosa di grandissimo, ha ripetuto la prestazione di San Siro e non è facile arrivare qui, contro una squadra in grande forma e in uno stadio gremito. Abbiamo tenuto testa al Napoli, con grande coraggio, se lasci la partita in mano a queste squadre la perdi. Oggi abbiamo avuto anche freddezza e cinismo, Ikoné e Cabral si sono inventati due grandi gol, li cercavamo e li abbiamo trovati in una partita importante.

La difesa? Oggi si è comportata molto bene, qualche rischio ce lo prendiamo e lasciare profondità ad uno veloce come Osimhen ma limitandolo, vuol dire che il reparto si è comportato benissimo. Complimenti a Nikola e Igor, quando sono concentrati riescono a limitare gli avversari ma abbiamo anche Chino Quarta, io non voglio perdere nessuno. Per dinamiche di calcio ora sta facendo panchina però quando c’è la possibilità va sempre dentro. In settimana l’avevamo provato anche da terzino destro ma non c’è stato bisogno.

I ragazzi hanno sfruttato tutto quello che c’era da sfruttare, la concretezza di oggi a noi mancava, ero un po’ preoccupato. Rispetto all’andata siamo cresciuti tanto noi, era una delle prime partite. Il cambio di mentalità, di sistema portava ancora qualche problemino. In otto mesi abbiamo messo a punto un po’ di dettagli, fossimo venuti remissivi la partita si sarebbe messa in modo diverso. Abbiamo altre gare difficili con Roma, Juve, Milan ma l’atteggiamento dev’essere quello.

Cosa serve per restare in questa dimensione? Se continuiamo a confermarci in queste partite, va alzata l’asticella, vedremo dove si posizionerà la squadra. E’ lì dall’inizio e vogliamo rimanerci, serve uno sforzo per restare in alto. In futuro cercare di non sbagliare gli aggiustamenti per migliorare questa rosa. Vediamo dove arriveremo e cercheremo di aggiungere qualche ciliegina però prima bisogna vedere la posizione finale.

Favorita per lo Scudetto? Mancano ancora un bel po’ di partite, ci sono risultati inaspettati. Come quello nostro di oggi, può succedere di tutto. Alla fine tutte hanno un obiettivo e giocano col coltello tra i denti. Per me possono ancor ambire tutte alla vittoria finale”.