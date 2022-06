Italiano affascinato dal ‘progetto’ Bajrami. Ecco come l’albanese può sposare la Fiorentina

Cresciuto calcisticamente in Svizzera sponda Grasshopper, Nedim Bajrami si è spostato all’Empoli ormai da tre anni. Ora il calciatore nato a Zurigo è seguito con grande attenzione dalla Fiorentina. Alla dirigenza viola il giocatore piace da tempo, e il ragazzo gode pure dell’apprezzamento di mister Italiano. Il classe ’99 albanese, stabilmente nel giro della propria nazionale, è reduce da un’ottima prima stagione in Serie A. Bajrami ha realizzato 9 reti stagionali e servito 7 assist, dimostrando di valere ampiamente la categoria.

Calciatore di buona struttura fisica, fa della qualità tecnica e del cambio di passo le proprie doti migliori. Ottimo rigorista, elemento di personalità, Bajrami ha finora agito sempre da trequartista o seconda punta, ma pure da esterno d’attacco. La sua visione di gioco e le sue doti nel palleggio potrebbero però permettergli anche di ricoprire il ruolo di mezzala ‘d’attacco’, ripercorrendo un po’ le orme di Gaetano Castrovilli. Bajrami potrebbe giocare a sinistra nel tridente nel 4-3-3, così come nel 4-2-3-1, modulo in cui potrebbe anche partire più accentrato.

Tante le soluzioni possibili per sprigionare le doti del calciatore in forza all’Empoli, certamente un elemento di prospettiva. La richiesta del presidente Corsi oscilla tra i 10 ed i 15 milioni. Gli ottimi rapporti con la società empolese stanno permettendo alla Fiorentina di discutere senza problemi delle cifre del possibile affare. L’inserimento del cartellino di Zurkowski, il prestito di qualche calciatore (Terzic?) e la figura di Ramadani, agente di Bajrami, sono elementi che potrebbero far accelerare l’affare.