Italiano alla Fiorentina. La rabbia dei suoi ex tifosi: “A Spezia solo uomini veri”

Nel giorno in cui la Fiorentina ha ufficializzato il nuovo allenatore, contemporaneamente c’è un’altra squadra che dovrà trovarne un altro. Stiamo parlando ovviamente di Vincenzo italiano, il tecnico scelto da Commisso per rimpiazzare il clamoroso no di Gattuso. I tifosi dello Spezia non hanno preso bene il cambio di casacca dell’allenatore, il quale aveva anche rinnovato da poco il suo contratto con i liguri. A dimostrazione della delusione a riguardo, ecco la foto di uno striscione da poco appeso fuori dallo stadio del club spezzino che recita: “A Spezia solo uomini veri!” Di seguito la foto.