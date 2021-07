Italiano alla ricerca del suo… erede in campo

La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà costruita intorno al 4-3-3, modulo preferito dal neo allenatore viola. Un modulo che il tecnico di Karlsruhe usa in modo prettamente offensivo, con una linea difensiva molto alta e marcature strette. Nel nuovo modulo gigliato c’è un ruolo che negli ultimi tempi a Firenze ha fatto molto discutere e che Italiano ha sicuramente a cuore: quello del regista. Nel 2014 infatti l’allenatore viola ha appeso gli scarpini da giocatore al chiodo, dopo una carriera tra Serie A e serie minori. Ruolo, appunto, regista. Dotato di un fisico non propriamente dominante, Italiano era dotato di una buona visione di gioco e di un piede delicato sui lunghi lanci.

Caratteristiche che, come dicevamo, a Firenze in molti si aspettavano di vedere in un nuovo acquisto già nelle scorse stagioni. Con un Pulgar in bilico e un Amrabat ormai appurato non adatto al ruolo, Pradè è chiamato a regalare a Italiano un regista per la sua nuova Fiorentina. E sicuramente vista la sua esperienza in campo, Italiano ha già le idee ben chiare per il giocatore in quel ruolo.