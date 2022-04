Italiano: “Allenamento a porte aperte? Non mi aspettavo tutta quella gente. Sfruttiamo il momento positivo ma attenzione al Venezia che arriverà col coltello tra i denti”

A poco meno di ventiquattrore dalla sfida casalinga tra i viola e il Venezia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così davanti alla stampa: “L’allenamento coi tifosi è stato bello. Ci siamo goduti l’affetto della gente per quello che stiamo facendo. Una bellissima iniziativa da parte della società, non mi aspettavo tutta quella gente. Adesso aumentano la responsabilità. Siamo riusciti a vincere a Napoli e adesso dobbiamo sfruttare questo momento per cercare di fare qualche vittoria importante in questo finale di stagione, ma ora pensiamo al Venezia. Loro giocano per la salvezza, arriveranno col coltello tra i denti, e noi dovremmo pareggiare questo nell’atteggiamento. Giocheranno in ripartenza sfruttando la velocità di Okereke, Henry e Aramu. Noi giochiamo in casa e dovremmo sfruttare il fattore campo e la spinta dei nostri tifosi”.

E ancora: “L’atteggiamento farà la differenza, ultimamente ci stiamo comportando bene. Mi auguro di vedere una Fiorentina come quella vista a San Siro o quella di domenica scorsa a Napoli. La sconfitta all’andata contro il Venezia fa ancora male, come tutte le sconfitte. Fu una partita dove i nostri Nazionali arrivarono il giorno prima della gara e non li potemmo schierare. Le sconfitte ti lasciano qualcosa e da queste si riesce a migliorare e a crescere”.