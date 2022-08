Italiano: “Amrabat sta facendo progressi enormi, come Cabral. Bajrami? E’ forte e giovane… ma è dell’Empoli”

In chiusura di conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha affrontato anche il tema del centrocampo e di qualche critica:

“Amrabat sta facendo davvero dei miglioramenti e una crescita enorme, per come si è calato in una posizione che lui stesso pensava di non poter interpretare. Aveva convinzioni diverse invece si sta applicando ed ha margini enormi per la distribuzione della palla. Su aggressività e dinamismo, sacrificio, quelle ce l’ha dentro ed è un bene per qualsiasi allenatore.

Capisco i primi mesi lontani da un calcio a cui era abituato, la lingua, l’ambientamento, riusciamo a capire le difficoltà. Sta iniziando a capire cosa vuole l’allenatore, a fare domande, a trovare l’intesa con i compagni. Nelle due gare col Twente è stato bravo e si è sacrificato, è in crescita anche lui.

In fase difensiva abbiamo principi e concetti che i ragazzi hanno percepito, si riconquista la palla in un modo, si difendono gli ultimi metri in un altro. Poi, l’atteggiamento fa la differenza. Se domani affrontiamo Osimhen bisogna sapere che in ogni secondo può fare gol, il modo di difendere è quello. Se manca un innesto dietro? Dietro abbiamo delle qualità, a Empoli siamo stati bravi a non concedere con una linea difensiva diversa da quella in Olanda. Siamo questi, poi vediamo cosa succede ma la fiducia nei ragazzi è totale.

La critica che mi dà più noia? Leggo poco, sto attento solo a quello che è il mio obiettivo, di far crescere i ragazzi e metterli nelle condizioni di rendere. Dopo 2 vittorie e 2 pareggi sentirmi dire dal presidente che era dispiaciuto (per le critiche ndr) mi ha lasciato sorpreso, poi ognuno ha le proprie idee. Bajrami? Rispondo come per il giocatore del Feyenoord (Kokcu ndr), un calciatore forte, ha qualità ed è giovane ma è dell’Empoli. Non posso aggiungere nient’altro.

Qualche giocatore in uscita? Come avete visto, Kouame e Benassi hanno giocato, Zurkowski anche. Poi c’è una lista da rispettare, purtroppo bisognerà fare delle scelte ma fin quando siamo tutti abili e arruolabili, io cerco di mandare in campo i più utili. Vediamo come si evolverà la situazione”.