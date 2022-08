Italiano: “Approccio fantastico, il gol subito tiene la tensione alta per il ritorno. Amrabat? E’ un altro giocatore, si è convinto a stare davanti alla difesa”

Soddisfatto un po’ a metà Vincenzo Italiano, che a Sky ha parlato così dopo la gara vinta in Conference dalla Fiorentina:

“Fantastico approccio, penso che potessimo ottenere di più in termini di gol nel primo tempo. Loro sono molto più avanti fisicamente, noi siamo alla seconda gara e nel secondo tempo si è visto. Volevamo un risultato importante, un risultato vivo per andare a giocarci la qualificazione giovedì. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi, abbiamo concesso un tiro in porta e purtroppo prendiamo gol spesso. Oggi con sei undicesimi diversi siamo riusciti ad essere sempre noi, il gol subito ci fa arrivare al ritorno con molta più attenzione.

Amrabat? Lui due anni fa è arrivato con grandi aspettative, non ha reso come si aspettava e stava perdendo autostima. Si è convinto di poter fare quel ruolo lì e sta crescendo di partita in partita, è un altro Amrabat e siamo contenti.

Alternanza davanti? Ci sono 25 giocatori, tutti più o meno allo stesso livello, se vogliamo tenere ritmi alti dobbiamo gestire le forze. Ci sono partite molto fitte, davanti abbiamo una coppia di giocatori molto forti e dobbiamo crescere di condizione tutti ma ci arriveremo anche noi. In lui è scattato qualcosa di diverso con il gol allo Spezia, si è convinto di poter fare bene e poter stazionare davanti alla difesa. Può fare ancora meglio per quanto riguarda il palleggio.

Il metodo Italiano? I più importanti sono i calciatori sempre, senza la loro disponibilità non si ottiene mai nulla. Quando poi trovi gente che ti segue e ha voglia di lottare, poi si creano queste sinergie e gruppi che cercano di andare oltre le aspettative”.