Italiano: “Archiviata la sconfitta con la Sampdoria, adesso testa alla Juventus. L’aspetto mentale conterà tantissimo. Tutti uniti in questi ultimi novanta minuti per coronare un sogno”

Ultimo appuntamento con Fiorentina Weekly in vista dell’ultimo match in programma sabato sera contro la Juventus. Ai microfoni del club viola ha parlato mister Italiano provando a spiegare il brutto scivolone contro la Sampdoria: “Ho preferito archiviare quella gara. Sconfitta inaspettata, abbiamo affrontato una squadra libera di testa e senza pressioni. Abbiamo analizzato gli errori e tutto ciò che non ci ha permesso di fare risultato, ma adesso dobbiamo concentraci per quest’ultima partita. Abbiamo l’ultimo matchball per centrare il nostro grande obiettivo, poi ci sarà tutto il tempo per le analisi e le valutazioni.

E ancora: “Venivamo da una grande partita con la Roma, squadra che ha raggiunto la finale di Conference League che era grande fiducia. L’aspetto mentale conta tantissimo, soprattutto adesso nella fase finale. Se c’è una cosa su cui dobbiamo lavorare è quello di avere la testa esclusivamente concentrata nel vincere quest’ultima gara. L’aspetto mentale conterà tantissimo. Mi aspetto una Fiorentina di qualità, con tante motivazioni davanti ad uno stadio che ci trascinerà dall’inizio alla fine. Tutti insieme possiamo coronare un sogno. Tutti uniti in questi ultimi 90 minuti. Uno per tutti tutti per uno”

Infine mister Italiano ha ribadito sull’assetto tattico del suo 4-3-3: “Durante la partita riusciamo anche a cambiare, attaccando con tanti uomini e pressando col doppio attaccante. In partenza abbiamo avuto sempre la nostra identità e secondo me è proprio questa che ci ha permesso di arrivare dove siamo. Non dobbiamo abbandonare le certezze che abbiamo accumulato fin qui. Giocatori cresciuti? Castrovilli stava tornando ai massimi livelli. Da quando l’abbiamo perso fatalità abbiam perso qualcosina. Se dovessimo centrare l’obiettivo lui per questo ci ha dato una grossa mano. Un grande augurio a Gaetano”.