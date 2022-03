Italiano: “Arriverà il momento in cui parleremo dei gol dei nostri esterni. Se Castrovilli non si accontenta…”

Ha parlato del reparto offensivo ma non solo in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Arriverà il momento in cui parleremo dei gol dei nostri attaccanti esterni. Europa? Non siamo partiti per quell’obiettivo. E’ merito nostro se qualcuno ci etichetta in modo diverso da inizio stagione. Abbiamo una classifica fantastica e una partita da recuperare. Dobbiamo lottare per difendere questa posizione”.

Poi su Castrovilli ha evidenziato: “Lo vedo in grande crescita, è consapevole dei suoi mezzi, ne ha tantissimi. Nelle ultime due o tre partite è stato il Castrovilli che ci aspettiamo. Anche contro la Juventus ha fatto una grande partita. Non può un calciatore come lui, non alzare il livello delle proprie prestazioni. Sono convinto che può tirar fuori prestazioni ancora migliori. Se non si accontenta, può far vedere cose importanti”.