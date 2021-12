Italiano: “Avere un attaccante a 15 reti e così concreto è una manna dal cielo. Kokorin titolare in Coppa Italia? Oggi era pronto ad entrare e ci sarà spazio per tutti”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, non abbassa la guardia dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana: “Dobbiamo concludere bene l’anno, ci mancano ancora due partite di campionato e una di Coppa Italia, non possiamo permetterci di staccare la spina. Avere un attaccante a 15 gol come Vlahovic è una soddisfazione enorme, anche lui sta trovando una concretezza decisiva e per noi questa è una manna dal cielo. Se resterà con noi fino alla fine del campionato? Personalmente non ho paura di niente, tranne far bene le prossime tre gare. In questo momento abbiamo una classifica che vogliamo mantenere”.

Sulla sostituzione di Milenkovic: “L’ho tolto per il cartellino giallo che ha preso, perché tutti sanno quanto io abbia paura di ritrovarmi in inferiorità numerica. Questa volta non era giusto dare vantaggi agli altri. Mercoledì rigiochiamo e abbiamo lui con solo 45 minuti sulle gambe”.

Kokorin titolare in Coppa Italia? Italiano fa pretattica su questo argomento: “E’ un giocatore della Fiorentina, è stato male fino a poco tempo fa. Mercoledì ci sarà spazio per tutti e vedremo quali saranno le scelte. Era pronto ad entrare oggi qualora Dusan non ce l’avesse fatta a rientrare. Bonaventura sta interpretando bene il ruolo, deve saper palleggiare, attaccare la porta e uscire bene in pressione. Mancava il gol da fuori area dei centrocampisti e lui ha riempito questa casella”.