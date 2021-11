Italiano: “Avevamo la partita in pugno, partite del genere non possiamo perderle. Due errori ci sono costati la vittoria”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, subito dopo la sconfitta con l’Empoli ha detto a DAZN: “A cinque minuti dalla fine eravamo in vantaggio, non possiamo perderla. Due errori ci sono costati la partita. Peccato perché potevamo dare quella continuità di risultati che ci serviva e non ci siamo riusciti. La sostituzione di Duncan? Niente di particolare volevo più profondità e qualità”.

Durante la partita, Italiano se l’è presa con l’arbitro: “La responsabilità della sconfitta è nostra. Avevamo la partita in pugno e non possiamo perderla. Non riusciamo ad addormentare le gare, subiamo gol ingenui, soprattutto lontano dal Franchi”.

Sul gol di Vlahovic: “Siamo stati bravi in quella situazione. Sembrava un gol che poteva portarci alla vittoria, è stata un’illusione. Tra l’altro c’erano anche tremila tifosi nostri. Fuoricasa non riusciamo a cambiare passo, cercheremo di ripartire dal campo nostro anche stavolta, cercheremo di far bene già martedì”.