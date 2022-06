“Italiano avrà voluto garanzie, ma il mercato sarà complicato… ancora va rimpiazzato Vlahovic. Jovic? Dovrà riscattarsi”

Nereo Bonato, ex direttore sportivo, è intervenuto a Lady Radio per parlare del rinnovo di Italiano alla Fiorentina e anche dell’obiettivo di mercato Luka Jovic. Ecco un estratto delle sue parole:

“Il rinnovo di Italiano è una gran cosa: nella scorsa stagione ha fatto un lavoro molto interessante. Italiano avrà voluto delle garanzie, capire il margine di crescita. Sarà però un mercato molto complicato perché c’è da capire cosa succederà in difesa ed in caso sostituire i partenti. Va ancora rimpiazzato Vlahovic in attacco. Con l’impegno dell’Europa ci sarà ancora più lavoro da fare”.

Su Jovic: “Le sue potenzialità non è riuscito ad esprimerle a Madrid, ma lì le aspettative sono alte. Deve venire con voglia di riscatto e di ripartenza. La qualità tecnica non è in discussione”.