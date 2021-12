Italiano: “Avremmo potuto ottenere di più tra Sassuolo e stasera però ottima reazione. Ikoné ha qualità, fin qui bilancio ottimo”

Si sofferma anche in sala stampa l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“Ha fatto gol un subentrato, mi piace molto questa cosa. Nel secondo tempo abbiamo creato più volte i presupposti per fare anche altri gol. Però il primo tempo non mi è piaciuto, per fortuna nella ripresa abbiamo reagito bene, nelle ultime abbiamo trovato due pareggi che sarebbero potuti essere qualcosa di più.

Il gol mangiato da Duncan? E’ arrivata un minuto dopo il pareggio, ci ho creduto e sperato, però va bene. Oggi i ragazzi hanno speso tanto, non è facile correre dietro al Verona, Alfred è arrivato stanco. Però va bene, non è facile dettare legge o cercare di farlo su tutti i campi. Abbiamo una striscia di cinque risultati utili, è troppo importante per la classifica e il morale. Rimontare come nelle ultime due gare è segno di grande carattere e mentalità. E’ un altro aspetto che ci tenevamo a migliorare.

Castrovilli? L’aspetto positivo della serata è soprattutto questo, avevo detto che ci voleva un guizzo, una giocata per riaccenderlo. E’ entrato benissimo e si è visto dalla prima palla, quando entra con questa testa può fare la differenza. Si è sbloccato e sono contentissimo per lui. Il bilancio è molto positivo, siamo in una posizione di classifica che ci soddisfa, siamo usciti da un momento anche altalenante.

Ikoné? E’ un ragazzo che ha militato in una squadra francese che ha fatto campionati strepitosi, è un esterno e si aggiunge ai nostri quattro che sono in crescita. E’ un giocatore di qualità, sapete quanto ci tenga al fatto che davanti si muova bene”.