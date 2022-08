Italiano: “Barak è un grandissimo innesto ed è pronto. Il Napoli è tra le big ma noi non possiamo snaturarci”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa anche dell’ultimo arrivato Barak, oltreché del Napoli:

“Barak a parere mio è un grandissimo innesto, per esperienza, qualità e fisicità, gioca da tanti anni in Italia quindi è un grosso vantaggio per inserirlo più velocemente possibile. E’ un giocatore che sa invadere l’area, sa fare gol, è esperto e ha grande personalità. Penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo acquisto, è pronto però ha fatto l’unico vero allenamento ieri, però il ragazzo è arrivato qui perché ha la stima di tutti.

Il Napoli? Lo affrontiamo come l’anno scorso nelle prime giornate, era straripante anche l’anno scorso a inizio stagione, così come ora. E’ una delle big in Italia e lo sta confermando. Avremo di fronte un avversario difficile, una partita complicata che necessita di grande attenzione come a Enschede. Ogni partita è un esame complicato che cercheremo di superare come facciamo sempre.

Il nostro approccio? Abbiamo interpretato alla grande la partita di giovedì, avevamo due risultati su tre, siamo stati compatti e ci siamo sacrificati. Cabral ha salvato un gol sulla linea, gli esterni sono tornati indietro fino alla linea dei difensori. Abbiamo tirato fuori tutti qualcosa e potevamo fare gol. Abbiamo messo gli ingredienti che servivano per uscirne vincenti. Credo che ci voglia poco per diventare diversi da quelli che siamo, creiamo delle situazioni favorevoli per segnare e dobbiamo sfruttarle.

Kvaratskhelia? Le qualità che ha questo ragazzo sono da campione, fa gol in tutti i modi, gran bel giocatore e complimenti al Napoli perché sta mettendo in mostra un pezzo di grande valore. Lui e Osimhen sono forti, Lozano è veloce, Anguissa e Di Lorenzo sono forti, i due centrali sono fenomeni. Dobbiamo essere molto più bravi, quando percepiamo che va acceso l’interruttore riusciamo a farlo bene. Vediamo quali adattamenti fare ma se iniziamo a snaturarci, roviniamo poi la possibilità di metterli in difficoltà quando abbiamo il pallone”.