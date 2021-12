Italiano: “Berardi è un esterno con qualità straordinarie, va in doppia cifra e fa assist. La squadra è in grande crescita, nessun calo di concentrazione”

Torna in conferenza stampa il tecnico viola Vincenzo Italiano, alla vigilia di una sfida molto attesa sotto il profilo dello spettacolo, contro il Sassuolo: “L’errore da non commettere è quello di non approcciare bene una gara difficilissima, data la forza dell’avversario, dimostrata battendo le migliori anche lontano da Sassuolo. Quindi massima concentrazione fin da dopo la rifinitura, bisogna già mettere la testa sulla partita da ora. Il Sassuolo esprime un gran calcio già da diversi anni, ha giocatori di grandissima qualità. Quasi mai abbiamo sbagliato approccio e dobbiamo cercare di continuare perché sembra che la squadra sia in crescita sotto tutti gli aspetti. Un regalo per domani? Bisogna concludere bene l’anno, mancano due partite in pochi giorni. Bisogna sbagliare meno possibile, in casa nell’ultimo periodo ci sta riuscendo bene. Gare così ravvicinate non è la prima volta che capitano, abbiamo fatto rotazioni in Coppa Italia e gestito il minutaggio. Sono contento dei ragazzi che hanno giocato meno. E’ un momento da sfruttare perché i risultati fanno lavorare con entusiasmo e grande voglia. Al riposo ci dobbiamo andare col sorriso”.

Pericoli di concentrazione: “Non voglio pensare al fatto che qualcuno possa avere la testa alle vacanze, ai viaggi, dobbiamo pensare alle prossime due: la prima è il Sassuolo. So di avere a che fare con ragazzi intelligenti, perché la crescita che sta avvenendo è sintomatica. Berardi? E’ un ragazzo con qualità straordinarie, un esterno d’attacco che va sempre in doppia cifra, fa assist, pericolo numero uno domani, dobbiamo cercare di arginarlo bene. Una sorta di situazione come quella di Ribery di sabato scorso. Quando non avremo la palla dovremo stare attenti”.

Una battuta anche sulla scintilla positiva scattata a Firenze, così come in esperienze precedenti: “Una cosa che sta accompagnando questi anni è il fatto che questo periodo noto sempre una fase dove la squadra è in grande fiducia, in crescita continua e spesso in questi momenti si è raccolto tanto in termini di punti. Sta avvenendo anche con questi ragazzi, la crescita è dovuta alla loro intelligenza, al loro attaccamento, allo spirito di squadra. Ci permette di essere una squadra vera”.