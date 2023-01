Italiano: “Bianco mi ha convinto, Cabral quasi da dieci in pagella. Sono soddisfatto, vedo bene tutti i miei giocatori”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la partita con il Monza: “Gli avversari ci hanno castigato alla prima disattenzione. Dopo quasi due mesi senza partite vero, penso che abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e anche la ripresa è stata giocata con intensità, pur con meno qualità. Petagna ci ha graziati, ma se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Peccato per il risultato, ma secondo me siamo ripartiti col piede giusto. Bianco? La difficoltà più grande per un ragazzo così giovane è saper gestire le forze, una cosa che si acquista solo con l’esperienza. E’ partito bene, poi è calato fisicamente e quindi era giusto sostituirlo. Mi ha convinto nelle amichevoli, ha grande personalità e oggi lo promuovo”.

E poi ha aggiunto: “Ho lasciato in panchina alcuni giocatori perché non erano al cento per cento, e con così tante partite ravvicinate non potevo rischiarli. Ho fatto giocare chi era al cento per cento. Cabral? Due minuti prima del cambio era partito da centrocampo trascinandosi dietro tre avversari, fosse stato più lucido nel servire Ikonè o nel procurarsi un penalty avrebbe fatto un capolavoro. L’ho sostituito quando era sfinito, speravo in un guizzo di Jovic. Comunque ad oggi vedo tutti bene, oggi è stato difficile fare la formazione. Tra tre giorni torniamo in campo e io ho piena fiducia nei miei giocatori”.