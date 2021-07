Italiano: “Bianco una bellissima sorpresa: se continua così, può essere dei nostri. A Roma per metterli in difficoltà”

MOENA – Nella conferenza stampa al termine dell’ultima amichevole del ritiro in Val di Fassa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche di Alessandro Bianco: “Devo dire che è stata una bellissima sorpresa. Bravissimo nel capire le richieste dell’allenatore, mi ha stupito molto in un ruolo che teoricamente non è il suo. Si merita tanti complimenti, ha giocato due partite in due giorni. Complimenti al ragazzo, perché le occasioni bisogna sfruttarle: chi vuole fare strada, deve comportarsi come lui. Se continua così, può essere dei nostri“.

Continua così Italiano: “Per quanto riguarda le situazioni di mercato, dico che sono stato anche io calciatore ed è capitato di andare in ritiro pensando magari ad altre cose. Ho chiesto ai ragazzi di avere massima professionalità e rispetto per tutti: sono stati bravi tutti quelli che possono avere qualche disturbo dall’esterno. La Roma? Cercheremo di migliorare e di andare lì a metterli in difficoltà, è una squadra forte. La Fiorentina si preparerà per mettere in difficoltà tutti gli avversari in ogni giornata.