Italiano bloccato, il nodo staff tecnico che può essere sbloccato con Ranieri. Trattativa ancora in piedi

La trattativa tra lo Spezia e la Fiorentina è ancora in piedi e prosegue. In ballo c’è il futuro del tecnico Vincenzo Italiano.

Il club ligure sull’allenatore è irremovibile: vuole il pagamento della clausola per liberarlo.

Ma il vero nodo è rappresentato dallo staff dello stesso Italiano. Otto componenti che non hanno una clausola per essere liberati. E in questo caso lo Spezia non chiede soldi, ma un giocatore in cambio: Luca Ranieri. Il gioco vale la candela? Alla fine è proprio questo il punto nodale.

A sbloccare la situazione potrebbe essere una chiamata di Rocco Commisso al proprietario (americano) dei bianconeri Robert Platek che fino a questo momento non c’è stata.