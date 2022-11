Italiano: “Braga avversario tosto, ma possiamo giocarcela con tutti. Tre punti importanti in palio domani sera”

Alla vigilia della gara contro la Salernitana, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il tecnico gigliato Vincenzo Italiano: “Prendiamo atto di affrontare in Europa una squadra che nel proprio campionato sta facendo molto bene. Il Braga è una squadra che gioca bene a calcio, ma penso che la Fiorentina può giocarsela con tutti. Abbiamo tempo per pensarci e per preparare la gara al meglio. Siamo consapevoli del nostro buon momento”.

Poi ha proseguito: “Siamo cresciuti sotto ogni punto di vista e abbiamo iniziato a segnare con una certa regolarità. Adesso abbiamo due partite da affrontare con questo spirito. Contro la Salernitana, ci saranno tre punti importanti in palio. Non dovrà mancare la concentrazione, cercheremo di sfruttare il fatto campo. Domani cercheremo di ripetere le prestazioni che ci hanno permesso di fare punti”.