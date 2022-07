Italiano: “Cabral è diverso da Jovic ma le mie richieste sono le stesse. Amrabat e Mandragora si giocheranno il ruolo di regista: nell’ultima parte dello scorso campionato sono rimasto sorpreso”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media a seguito dell’amichevole contro il Real Vicenza. Ecco le parole di mister Italiano:

“Ci conosciamo da un anno e gli input ora si recepiscono più rapidamente. Sono impressionato dai primi allenamenti e anche da questa partita. Cabral ha delle caratteristiche diverse da Jovic ma le mie richieste sono le stesse: essere incisivi sotto porta e saper giocare con la squadra. Poi sarà il campo a dire chi avrà dato più garanzie. L’allenamento per me è sacro e da lì decido tutto: le formazioni diverse le indica solo l’allenamento. A me non piace coinvolgere solo 12 o 14 giocatori, ci sono le liste da 25 apposta”.

Poi sul duello tra Amrabat e Mandragora per il ruolo di regista: “Amrabat è in vantaggio su Mandragora perché nell’ultima parte di campionato è migliorato tantissimo. Rolando sa battere i calci da fermo, è molto serio e si giocherà il ruolo da play. Ma ripeto, tutti servono perché le partite sono tante. Sofyan ha capito bene le mie richieste, sa giocare lungo e corto: sono rimasto sorpreso dal suo finale di scorsa stagione. Non permetterò a nessuno di essere superficiale in allenamento. Se vogliamo migliorarci dobbiamo essere più veloci rispetto all’anno scorso”.