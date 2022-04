Italiano: “Cabral sta crescendo molto e sarà della partita, deve dimostrare di valere la Fiorentina. La corsa per l’Europa? Saremo punto a punto con tutte”

L’allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa anche di Arthur Cabral, candidato a partire da titolare domani: “Da quello che vediamo, dal mio “occhiometro”, dai dati che riceviamo è in crescita. Domani credo che sarà della partita ed è giusto che dimostri di essere un giocatore da Fiorentina, di avere le qualità per essere importante. Un ragazzo del ’98 per me è ancora giovane, può crescere ogni giorno attraverso allenamenti e applicazione ed è arrivato il momento giusto. Mi auguro che lui e la squadra riescano ad esprimersi bene e cercheremo di metterlo nelle condizioni di far bene.

Idee di cambiamenti per il calcio italiano? Cambiamenti ce ne sono stati, hanno portato anche a vincere l’Europeo, si è data fiducia a tanti giovani forti, di qualità. E’ un dato di fatto che l’Italia è campione d’Europa. Il dispiacere per l’eliminazione dai Mondiali porta anche a parlare di tante situazioni da correggere ma credo che si stia facendo, ognuno poi ha le proprie idee, si può essere più veloci, più palleggiatori. Questo è un mestiere dove ci si deve sempre aggiornare e mai rilassare. Le parole di Capello mi hanno fatto piacere, lui è un mostro sacro, mi stimolano a dare sempre di più, senza adagiarsi.

Elogi per la Fiorentina? Questa squadra ad oggi poteva avere qualche punto in più, abbiamo proposto un modo di stare in campo diverso e di coraggio, aggiungo che si deve sapere dove si va a lavorare, quali sono le abitudini. Questa piazza, con questi tifosi e questa passione, ha bisogno di una squadra che va in campo a cercare di vincere sempre e questo è stato il primo discorso che ho fatto alla squadra, che l’ha recepito. Poi ci prendiamo dei rischi, subiamo dei gol, ognuno lavora per quello che vuole esprimere. Questo coraggio ci ha portato a lavorare per un obiettivo, che è quello delle prime 8 in classifica, siamo in semifinale di Coppa Italia, crediamo di poterci giocare ancora la finale, sempre attraverso le nostre peculiarità.

Chi seguiamo tra Lazio, Roma e Atalanta? E’ da inizio anno che galleggiamo in quella zona di classifica, continuiamo a rimanere punto a punto con queste squadre e sarà così fino alla fine. Chi avrà più continuità e voglia di vincere arriverà davanti, per noi sarebbe la ciliegina su questo campionato, sarebbe un capolavoro”.