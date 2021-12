Italiano: “Callejon è in grande crescita e fiducia, non poteva aver perso le sue doti. Gonzalez ha recuperato del tutto ma non ha i 90 minuti”

Tema esterni in particolare ma anche un accenno agli zero pareggi fin qui, nelle parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida col Bologna: “Il pareggio per me è un epilogo innaturale di una partita di calcio, nessuna squadra entra in campo per pareggiare, non ci sono allenamenti e preparazioni per questo. E’ tutto frutto del caso perché tutte le squadre vanno in campo per vincere. Certo meglio il pareggio della sconfitta, però personalmente non sono ossessionato dal fatto di non aver mai pareggiato, in certi momenti abbiamo aggiunto un quinto difensore. Ha portato frutti a Udine, è andata male con la Juve, si cerca di portare a casa risultati.

Callejon? Ha fatto una grandissima gara ad Empoli, è in grande crescita, in fiducia e non è un caso che abbia fatto gol con la Samp. Se c’è stata una missione, è stata quella di recuperarlo, non può aver smarrito le sue qualità e le sue doti. Ne ho visti pochi con la sua intelligenza, è chiaro che ha 34 anni, sa gestirsi, però lo vedo in grande fiducia. Gonzalez? Sta crescendo anche lui, non l’abbiamo voluto rischiare perché aveva un polpaccio non in perfette condizioni, ora ha recuperato totalmente. Non ha i 90 minuti però vediamo come possiamo utilizzarlo. E’ felice anche lui di aver recuperato dopo il Covid, averlo con una motivazione alta per noi è un valore aggiunto.

Duncan? Bene col Milan e con la Samp, a Empoli ho preferito sostituirlo perché ero convinto che le giocate di Gaetano potessero darci qualcosa in più. Per soli 5 minuti non abbiamo portato la partita a casa. Alfredo sta facendo bene, sono contento di come lavora e approccia gli allenamenti, quando sbaglia una palla si dispera, vuol dire che anche lui pretende tanto da se stesso. Sono felice per il suo recupero.

Il contropiede finale della Samp? E’ stato un rischio, spesso ci complichiamo la vita da soli ma è stato bravo Pietro ad uscire. Il portiere è chiamato in causa in queste situazioni, a mettere una pezza quando viene coinvolto da ultimo baluardo. Non ci tirano tanto in porta ma in quelle situazioni il portiere deve essere bravo a fare il miracolo.