Italiano cambia procuratore e si affida a Ramadani. Due i possibili motivi di questa scelta

Arriva un importante aggiornamento su Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, l’allenatore della Fiorentina avrebbe cambiato procuratore e sarebbe passato all’agenzia di Fali Ramadani. Nonostante ciò, il tecnico viola ha deciso di mantenere Francesco Caliandro, che l’ha portato a Firenze l’estate scorsa, come avvocato.

A Firenze Ramadani è una figura conosciuta da molti anni per aver portato in riva all’Arno diversi giovani di talento, ma anche per aver fatto da intermediario nella cessione di diversi calciatori come Federico Chiesa. Italiano è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2023 con opzione fino al 2024.

Dietro a questa scelta potrebbero esserci due possibilità, diametralmente opposte: la volontà di rinnovare il contratto con la Fiorentina, adeguando l’ingaggio, o quella di guardarsi attorno sul mercato. Al momento della trattativa con la società viola per prolungare l’attuale accordo, dunque, ci sarà Ramadani che in Italia gestisce già Sarri e Semplici.