Italiano cambia programma: Allenamento annullato. L’uscita del tecnico dai campini

Cambio di programma da parte della Fiorentina. Ieri sera, dopo la partita contro l’Udinese, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, aveva fatto sapere che la squadra si sarebbe ritrovata in mattinata, per riprendere la preparazione in vista del match col Milan. Alla fine però è arrivata la decisione di annullare l’allenamento e di lasciare una giornata libera ai giocatori.

Italiano era presente in mattinata lo stesso al centro sportivo Davide Astori. Ad un certo punto ha però abbandonato la struttura in taxi, in compagnia del suo collaboratore, Stefano Melissano, e del capo ufficio stampa, Alessandro Ferrari. Lì si è capito chiaramente che c’era stata una virata nel programma di lavoro.