Italiano cancella Iachini e Prandelli: l’impietoso confronto tra la Fiorentina attuale e quella passata

Con la vittoria nel derby degli Appennini contro il Bologna, la Fiorentina ha conquistato il quinto posto in classifica approfittando della sconfitta della Roma. 27 punti in 16 partite, che avrebbero potuto essere addirittura di più se ad Empoli non fosse andato in scena un blackout collettivo.

Il confronto con la Fiorentina della passata stagione, in tal senso, è impietoso. Una dimostrazione evidente che la mano dell’allenatore è sempre più importante nel calcio moderno, a differenza di chi in passato aveva detto il contrario.

La Fiorentina di Italiano è la squadra con la variazione di punti più sostanziosa rispetto alla stagione scorsa. Nel 2020-21, la Viola di Iachini prima e Prandelli aveva conquistato 15 punti dopo 16 partite, ben 12 in meno rispetto a quanto fatto in quest’avvio di campionato.

Inoltre, con il successo al Dall’Ara la Fiorentina ha eguagliato il numero di vittorie (9) della passata stagione. Non finisce qua: nel 2020-21, Vlahovic e compagni hanno raggiunto i punti attuali (27) alla 24esima di campionato.