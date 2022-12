Italiano: “Castrovilli, Gonzalez e Sottil saranno il nostro valore aggiunto”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, crede molto nei giocatori che, per vari motivi, ha potuto schierare poco o nulla nella prima parte della stagione.

Il tecnico viola non ne fa segreto e ha detto pubblicamente alla festa natalizia organizzata dalla società con la presenza degli sponsor: “Castrovilli, Gonzalez e Sottil, saranno il nostro valore aggiunto”. Tre elementi che per la guida della squadra daranno il loro contributo importante per recuperare punti e posizioni in classifica.

Italiano punta dunque a valorizzare le risorse interne che riavrà a disposizione alla ripresa del campionato.