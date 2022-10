Italiano: “C’è fallo su Milenkovic, 4-3 da annullare ed è l’ennesimo episodio sfavorevole”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da Sky alla fine della partita contro l’Inter: “Sinceramente non so che dire. Penso all’ennesimo dubbio sul gol subito, nel senso che c’è mezzo fallo a favore nostro a dieci secondi dalla fine. Pareggiare questa partita era come averla vinta e sarebbe stato un premio per i ragazzi. Siamo dispiaciuti e rammaricati”.

Poi aggiunge: “Quello è fallo su Milenkovic che prende posizione e ha la maglia tirata. E’ l’ennesimo episodio a sfavore che ci costa punti”.

E ancora: “Mettiamo a posto una situazione, come ad esempio oggi hanno segnato tutti gli attaccanti, e se ne apre un’altra. Contro le grandi ci esaltiamo, mentre prendiamo gol in ogni situazione con le piccole. Ma secondo me stiamo crescendo”.