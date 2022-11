Italiano chiede a Dodô cose mai fatte prime. Le cause delle difficoltà del grande investimento estivo della Fiorentina

Dodô è stato il più importante investimento estivo fatto dalla Fiorentina, ma fin qui il giocatore ha disatteso le aspettative che c’erano su di lui.

Sul Corriere Fiorentino di stamani c’è un’analisi delle problematiche che non lo hanno portato a rendere ad alti livelli.

Una parte della colpa va al fatto che è arrivato in Italia dopo aver trascorso un periodo di lunga inattività al quale ne ha fatto seguito un altro di adattamento ad un nuovo calcio.

Nel suo momento migliore poi, nella partita contro il Bologna, è arrivato un infortunio che lo ha condizionato tantissimo.

Infine c’è Italiano il quale gli chiede cose mai fatte prima, come entrare dentro al campo e partecipare alla manovra come fosse una mezzala.

I numeri in questo momento non sono di certo dalla sua parte, ma dirigenza e staff tecnico sono convinti che possa iniziare un percorso di risalita per lui.