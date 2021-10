Italiano: “Comincio a non accettare alcune sconfitte, mi bruciano dentro. Contro lo Spezia per me sarà difficile”

Alla vigilia di Fiorentina-Spezia ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. queste le sue parole in vista della partita: “Per me non sarà facile emotivamente affrontare lo Spezia. Per 95 minuti dovremo combattere, per vincere. Ma non sarò mai nemico dei tifosi bianconeri e della società, sono stati due anni irripetibili. Domani dobbiamo subito rimediare la sconfitta di Roma proponendo quello che sappiamo fare. Sto iniziando a non accettare queste sconfitte immeritate e questa cosa mi brucia dentro. Cinque sconfitte su dieci partite, alcune immeritate, alcune meritate, mi fanno andare in bestia. La sconfitta contro la Lazio faccio fatica a digerirla. Se puoi vincere non puoi perdere”

E ancora: “Mi auguro che da qui alla fine in casa la Fiorentina si possa togliere soddisfazioni e che cominci a imporre il gioco e la personalità con la spinta dei tifosi. Siamo a un buon punto”.