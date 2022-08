Italiano: “Commisso gasatissimo per il passaggio del turno. Non avevo mai visto la concentrazione che avevano i ragazzi in Olanda”

Spazio anche alle domande social per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina:

“Il presidente l’avevo già sentito a fine gara, era contentissimo e gasatissimo, ieri c’è stato un abbraccio generale con i ragazzi e lo staff. Abbiamo ottenuto un traguardo fantastico, che tutti volevamo. Quinto posto o Conference? E’ importante tutto perché sono competizioni che vanno onorate e giocate al massimo, sia il campionato che la Conference saranno attenzionate molto bene da noi, cercando di gestire le forze ma vogliamo fare molto bene ovunque.

Miglior partita di inizio stagione? Penso il ritorno in Olanda, per come ho visto i ragazzi concentrati, già sul pullman ho visto una concentrazione che non avevo mai visto prima. Per questo inizio di stagione, il ritorno del play-off. Cosa mi aspetto dai tifosi? Io ci credo alla spinta del pubblico, al fatto di avere sempre quel dodicesimo uomo che accompagna, ci credevo tantissimo anche da calciatore. Firenze ha amore e calore per la squadra, per come lo esprime allo stadio può essere un valore aggiunto. L’anno scorso abbiamo avuto il secondo miglior rendimento casalingo e questo la dice lunga. Vorrei sempre uno stadio al nostro fianco, l’avversario vuole batterci per cui deve incontrare questa difficoltà”.