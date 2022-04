Italiano: “Complimenti alla Primavera per l’ennesima finale: si vede che c’è un grande lavoro della società. Juve? Ci penso, ma prima c’è il Napoli”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto nel Fiorentina Weekly per rispondere alle domande dei tifosi. Ecco le risposte del mister:

“Complimenti alla Primavera per l’ennesima finale raggiunta. Si vede che dietro c’è un grande lavoro della società. I ragazzi si allenano spesso insieme a noi e li avevo già portati nel ritiro. Hanno tutti qualità”.

“Come faccio a tenere motivati i ragazzi? Li motivo la squadra grazie alla concentrazione: è sempre difficile, tutte le domeniche. Non si deve avere superficialità; non li lascio mai da soli. Poche volte non abbiamo approcciato bene”.

Sulla Coppa Italia: “Penso sì alla Juventus, ma la preparazione arriverà più tardi. Ora c’è il Napoli. Piano piano ci penseremo e prepareremo la Juve”.