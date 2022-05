Italiano: “Con la Roma sarà importante la spinta del Franchi. Col Milan ci siamo ritrovati ma adesso dobbiamo tornare a fare punti. Complimenti alla Primavera per la Coppa Italia, adesso tocca a noi”

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara di lunedì sera contro la Roma: “L’appoggio dei tifosi lunedì contro la Roma sarà importante e lo stiamo vedendo nelle ultime trasferte dove abbiamo trovato stadi gremiti che spingono i loro giocatori. Firenze lo ha sempre fatto con la Fiorentina, in queste ultime tre giornate dovremo stare tutti uniti per cercare di ripartire. Siamo in un periodo non bello dal punti di vista dei punti e dei risultati, ma dobbiamo fare l’ultimo sforzo e ripartire giù da lunedì. Dobbiamo tornare a fare punti. Ci siamo un po’ ritrovati a Milano, col Milan abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo affrontato una squadra che lotta per lo scudetto Siamo ripartiti dal punto di vista delle prestazioni, ora serve tornare a fare punti.

Poi sul successo dei ragazzi di Aquilani in Coppa Italia ha aggiunto: “La Primavera ha dimostrato di essere una squadra di grande valore. Sono ragazzi di grande talento che avranno grande futuro che spesso si allenano con noi. Complimenti ai ragazzi e al mister che hanno conquistato l’ennesimo trofeo. Adesso tocca a noi replicare e dare un segnale”.

Infine un pensiero per Alessandro Bianco: “Un grande in bocca al lupo a lui per l’infortunio, sono cose che capitano. Si torna e si guarisce per tornare più forti di prima”.