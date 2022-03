Italiano: “Con l’Inter è come se avessimo vinto. Rispettiamo l’Empoli ma giocheremo in modo propositivo. Finalmente torna il Franchi al completo”

Ritorna l’appuntamento settimanale ‘Fiorentina Weekly’ con il mister gigliato che si è prestato ai microfoni del club. Vincenzo Italiano in vista del match con l’Empoli ha parlato così: “Abbiamo tanti nazionali che rivedrò quasi tutti solo oggi. In tre giorni con la squadra al completo dovremo preparare questa partita importante a cui teniamo molto. Dopo le pause per le Nazionali a volte balbettiamo, quindi dovremo prepararla bene e ripartire col piede giusto. Nell’ultima gara abbiamo messo in difficoltà i campioni d’Italia, abbiamo giocato con gran personalità. Ci teniamo la grande prestazione, per me e come se avessimo vinto”.

E ancora: “L’Empoli è una squadra che ha fatto molti punti in trasferta. E’ una squadra pericolosa soprattutto in avanti. In casa stiamo facendo bene, e cercheremo di sfruttare anche la spinta del nostro pubblico. Finalmente si torna ad avere tutto lo stadio pieno. Avremo tutti i tifosi dalla nostra parte e sono contento. Il nostro pubblico è il dodicesimo uomo e ci trascina come dimostrano i numeri che vantiamo al Franchi. Siamo in crescita e cercheremo di fare una grande partita. Nella gara d’andata facemmo un grande primo tempo, ma gestimmo male i minuti finali, buttando via un risultato positivo. A volte nei minuti finali caliamo la concentrazione e questo non deve accadere. Rispettiamo l’Empoli perchè sono una squadra molto pericolosa, ma giocheremo in modo propositivo concedendo poco agli avversari”.

Infine sulla prestazione di Biraghi in Nazionale contro la Turchia: “Cri ha fatto degli assist importanti in azzurro e cercheremo di stimolarlo affinché possa essere decisivo anche con noi alla Fiorentina”.