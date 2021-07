Italiano: “Contento di essere alla Fiorentina. Cercherò di mettere in atto quello che mi ha chiesto la società”

Giornata importante in casa Fiorentina. Nella splendida location del Piazzale Michelangelo, ha parlato in conferenza stampa il nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “Dopo aver visto il calendario, bisogna cominciare ad andare forte fin da subito. Per me il calcio è uguale in tutte le categorie, il cambiamento è nella qualità dei giocatori e nella velocità con cui si fanno le cose. Sono convinto che la scelta della Fiorentina sia quella in cui porterò il cuore. Ringrazio la società per l’opportunità, darò tutto me stesso e cercherò di mettere in atto quello che ha chiesto la società. Rappresentare la città, avere un’identità ben precisa e farci rispettare su tutti i campi in cui andremo a giocare. Mi auguro che i nostri avversari inizino a pensarla come me, che quando giocavo a Firenze ero sempre in ansia. Sono contento, è un percorso fatto di grandi soddisfazioni: ogni anno ho migliorato i miei risultati e qua ho tutti giocatori di livello. Mi piace guardare milioni di partite, vivo per il calcio”.