Italiano continua a blindare gli allenamenti: preparazione top secret per la Fiorentina

Da quando è in ritiro in Austria è cambiato qualcosa nella preparazione della Fiorentina: il mister Vincenzo Italiano ha deciso di lavorare con la squadra in un clima di totale serenità e massima concentrazione impedendo a tifosi e giornalisti di assistere alle sedute.

Un vero e proprio salto di qualità nell’approccio da parte dell’allenatore che, come i più grandi, non vuole far trapelare nessuno dei segreti che ha in serbo per rendere la Fiorentina ancora più competitiva.

Il livello degli avversari in amichevole è sempre più elevato, l’esordio in Serie A è alle porte e se ormai gli schemi stanno diventando dei veri e propri automatismi è lecito che Italiano voglia nascondere al grande pubblico i suoi assi nella manica.

Sarà la stagione della conferma o meglio del famoso “si alza l’asticella” per i Viola a partire da chi ci mette la faccia ogni giorno: Vincenzo Italiano è considerato il top player della Fiorentina e non vuole lasciare niente al caso. E allora questi allenamenti a porte chiuse non possono che far ben sperare i tifosi viola in attesa di conoscere le nuove invenzioni e soluzioni tattiche della nuova Fiorentina.