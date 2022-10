Italiano continua a vedere ottime prestazioni che nessun altro riesce a notare. Saponara cade sulla palla come un sacco di patate

La pausa ci restituisce una Fiorentina pari pari con gli stessi problemi di prima della pausa. Incapacità di trovare il gol. Pochissime azioni pericolose. Ancora troppi acciaccati fra i giocatori determinanti. Tiri sbilenchi o sballati o mancati. E senza tiri degni di questo nome segnare è dura.

Italiano non sembra essere riuscito ad elaborare una modifica al suo schema di gioco, né alla modesta intensità che offre spesso la squadra, tanto meno all’assenza di verticalizzazioni…possesso di palla (63%) inversamente proporzionale ai pericoli per Sportiello.

Mandragora – 4 – Praticamente il nulla.

Ikonè – 4 – Passaggi sbagliati e percussioni che finiscono in un vicolo cieco.

Saponara – 4 – Tre tiri uno più blando dell’altro. Non ha la tempra per giocare gare gagliarde come quella di oggi. Ha una palla gol ma ci cade sopra come un sacco di patate.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 4 – Continua a vedere ottime prestazioni che nessun altro vede. Butta in campo tutti gli attaccanti nei minuti finali sperando in una botta di culo… che non arriva. Afferma di uscire da questa gara con una fiducia diversa. Appare in totale confusione mentale. Allarme rossissimo!!!

